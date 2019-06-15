قيمة صلاح التسويقية أغلى من 10 منتخبات في الكان

يتنافس 24 منتخبًا على لقب كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر بداية من يوم الجمعة المقبل، وحتى 19 يوليو/تموز المقبل.

ورغم وجود نجوم كبار في القارة السمراء بقيمة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا ثلاثي ليفربول، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي، إلا أن أسعار هؤلاء اللاعبين تفوق عدة منتخبات في الكان.

ويعد صلاح أعلى لاعب مشارك في أمم أفريقيا، من ناحية القيمة التسويقية، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، الذي قدر قيمة الفرعون التسويقية بمبلغ 150 مليون يورو.

وتفوق القيمة التسويقية لصلاح، مجموع القيم التسويقية حسب الموقع، من نصيب 10 منتخبات يشاركون في أمم أفريقيا، وهي زيمبابوي وأوغندا وبوروندي ومدغشقر وتنزانيا وناميبيا وأنجولا وموريتانيا وبنين وغينيا بيساو.

وتبلغ مجموع القيم التسويقية لكل هذه المنتخبات، 123 مليون و220 ألف يورو، وهو أقل من قيمة صلاح بأكثر من 25 مليون يورو كاملة.

ويبقى أكبر 5 لاعبين من القيمة التسويقية في أمم أفريقيا، هم صلاح بواقع 150 مليون يورو، خلفه ساديو ماني 120 مليون يورو، ثم كاليدو كوليبالي 75 مليون يورو، ونيكولاس بيبي 65 مليون يورو، ورياض محرز 60 مليون يورو.