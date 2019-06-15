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رابيو يفاضل بين البريميرليج والكالتشيو

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يفاضل أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، بين الانتقال للبريميرليج أو الكالتشيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن رابيو يفكر بين اللعب لصالح يوفنتوس الإيطالي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان يوفنتوس قريبًا من ضم أدريان رابيو، إلا أن مانشستر يونايتد دخل مؤخرًا في المفاوضات لضم اللاعب.

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ولم يلعب رابيو، أي مباراة مع باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا منذ ديسمبر/كانون أول 2018، بعد قرار تجميده من قبل ناديه الفرنسي، لرفضه الدخول في مفاوضات حول تجديد تعاقده.

وكان رابيو قريبًا من الانضمام لبرشلونة، حيث اتفق الطرفان على بنود التعاقد، قبل أن يتراجع الفريق الكتالوني عن الصفقة، بعد التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب أياكس.

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