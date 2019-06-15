التعادل السلبي يحسم مواجهة غانا وجنوب إفريقيا

حسم التعادل السلبى مواجهة منتخب غانا وجنوب إفريقيا الودية، التى أقيمت بينهما اليوم السبت فى الإمارات العربية المتحدة، فى إطار استعدادات المنتخبين لكأس أمم أفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تنطلق في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

وفشل كلا الفريقين في هز الشباك على مدار الـ 90 دقيقة رغم الفرص العديدة التي احتيحت لهم و لكن تفوق المدافعين وحراس المرمي حال دون تسجيل اي اهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

يذكر أن منتخب غانا يقع فى المجموعة السادسة مع الكاميرون، بنين، وغينيا بيساو، بينما يتواجد منتخب جنوب أفريقيا فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المغرب، كوت ديفوار، وناميبيا.