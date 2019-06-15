كريس فروم يتطلع لاستعادة مستواه

يتطلع الدراج البريطاني كريس فروم، لوضع الحادث الذي تعرض له خلف ظهره، وأن يعود إلى مستواه المعهود قريبا.
وقال فروم، الفائز بلقب سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) أربع مرات اليوم السبت "رغم الانتكاسة الكبيرة التي حدثت لي، فإنني أركز على المستقبل".
وأضاف "طريق التعافي طويل، ولكن الطريق بدأ الآن، وأركز تماما على العودة إلى أفضل مستوى لي".
وتعرض فروم لحادث تصادم عنيف، الأربعاء الماضي، أثناء الاستعداد لسباق دويفين، وهو السباق التجريبي قبل خوض منافسات تور دو فرانس.
ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية، عن ديف برايلزفورد مدير فريق إنيوس قوله "إنه حادث خطير للغاية، من الواضح أنه لن يكون متواجدًا في بداية السباق".
وعانى فروم من إصابات خطيرة متعددة، إذ تعرض لكسر في عظام الفخذ الأيمن والأضلاع.
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