زميل ميسي يساعد زيدان على ضم بوجبا

ذكرت شبكة استاديو ديبورتيفو الاسبانية أنباء تفيد برغبة نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع لاعب وسط جديد ليسد ثغرة رحيل بول بوجبا لريال مدريد في الموسم المقبل . و بدأ النادي الإنجليزي يستعد للحياة بدون بوجبا الذي يتواجد بقوة في مفكرة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان الذي يتقلد منصب المدير الفني في ريال مدريد الاسباني . و يرصد اليونايتد التعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو " زميل ليونيل ميسي في منتخب الارجنتين " ليكون بديلا لبوجبا حال رحيله عن الفريق . و يريد مانشستر ضم لاعب الوسط من فريق ريال بيتيس الاسباني بمبلغ 75 مليون يورو لخزينة الفريق الأندلسي . و سيحصل بيتيس و والد اللاعب على نسبة 80 % من قيمة بيع اللاعب على أن تذهب 20 % من أموال الصفقة لفريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي .

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