يوفنتوس يصارع ريال مدريد على ضم ندومبيلي

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في صراع مع نظيره الاسباني ريال مدريد من أجل التعاقد مع لاعب الوسط المميز ندومبيلي من أولمبيك ليون الفرنسي في الصيف الحالي .

و تحرك النادي الإيطالي فعليا و تواصل مع ليون من أجل ضم لاعب الوسط المميز تانجاي ندومبيلي المتواجد في مدار ريال مدريد في الوقت ذاته .

و رد ليون على طلب يوفنتوس بتحديد سعر بيع اللاعب بين 60 و 70 مليون يورو لكن النادي الإيطالي لا ينوي دفع هذا المبلغ المطلوب نقدا .

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و يملك اليوفي خطة للتعاقد مع اللاعب و حسم الصراع مع الريال ، باريس سان جيرمان الفرنسي ، توتنهام هوتسبر الإنجليزي و مواطنه مانشستر يونايتد لضم اللاعب.

و التقى المدير الرياضي لليوفي فابيو باراتيتشي مع وفد من ليون في العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء الماضي للتفاوض.

و يستهد اليوفي تقليل المبلغ المدفوع من خلال اقحام أحد لاعبيه في الصفقة برحيله إلى ليون بجانب دفع مبلغ مالي بسيط .