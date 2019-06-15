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يوفنتوس يصارع ريال مدريد على ضم ندومبيلي

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دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في صراع مع نظيره الاسباني من أجل التعاقد مع لاعب الوسط المميز ندومبيلي من أولمبيك ليون الفرنسي في الصيف الحالي .

و تحرك النادي الإيطالي فعليا و تواصل مع ليون من أجل ضم لاعب الوسط المميز تانجاي ندومبيلي المتواجد في مدار ريال مدريد في الوقت ذاته .

و رد ليون على طلب يوفنتوس بتحديد سعر بيع اللاعب بين 60 و 70 مليون يورو لكن النادي الإيطالي لا ينوي دفع هذا المبلغ المطلوب نقدا .

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و يملك اليوفي خطة للتعاقد مع اللاعب و حسم الصراع مع الريال ، باريس سان جيرمان الفرنسي ، توتنهام هوتسبر الإنجليزي و مواطنه مانشستر يونايتد لضم اللاعب.

و التقى المدير الرياضي لليوفي فابيو باراتيتشي مع وفد من ليون في العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء الماضي للتفاوض.

و يستهد اليوفي تقليل المبلغ المدفوع من خلال اقحام أحد لاعبيه في الصفقة برحيله إلى ليون بجانب دفع مبلغ مالي بسيط .

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