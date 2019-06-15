ميلان يستعد للتقدم بعرض لضم نجم ليفربول

يستعد نادي ايه سي ميلان الإيطالي للتقدم بعرض للحصول على توقيع نجم فريق ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

و أكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن المدافع المتوج بلقب دوري ابطال أوروبا مع ليفربول ، ديان لوفرين ينال اعجاب النادي اللومباردي في الفترة الحالية .

و تتحمس إدارة الروسونيري لترميم الصفوف في الموسم القادم و يستعد النادي للتحرك لضم المدافع الكرواتي من خلال عرض رسمي على طاولة ليفربول .

و شددت الصحيفة أن ميلان ليس الفريق الوحيد من إيطاليا الساعي خلف الحصول على توقيع لوفرين في الميركاتو الصيفي الجاري .

و قد يكلف لوفرين خزينة الروسونيري مبلغا يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني للحصول على توقيعه في الموسم القادم .