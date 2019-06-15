ميلان يستعد للتقدم بعرض لضم نجم ليفربول

يستعد نادي ايه سي ميلان الإيطالي للتقدم بعرض للحصول على توقيع نجم فريق ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
و أكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن المدافع المتوج بلقب دوري ابطال أوروبا مع ليفربول ، ديان لوفرين ينال اعجاب النادي اللومباردي في الفترة الحالية .
و تتحمس إدارة الروسونيري لترميم الصفوف في الموسم القادم و يستعد النادي للتحرك لضم المدافع الكرواتي من خلال عرض رسمي على طاولة ليفربول .
و شددت الصحيفة أن ميلان ليس الفريق الوحيد من إيطاليا الساعي خلف الحصول على توقيع لوفرين في الميركاتو الصيفي الجاري .
و قد يكلف لوفرين خزينة الروسونيري مبلغا يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني للحصول على توقيعه في الموسم القادم .
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