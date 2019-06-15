رئيس الحكومة التونسية يدعم نسور قرطاج قبل الكان

وعلى هامش الاحتفال باليوم الوطني للرياضة التونسية، التقى يوسف الشاهد بلاعبي منتخب تونس لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا مصر التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري.
وتحدث الشاهد، في حضور رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، مع اللاعبين وخصوصًا مع نجم المنتخب يوسف المساكني،
ومارك اللمطي الذي يتقمص لأول مرة زيّ منتخب تونس.
كما تحدث الشاهد مع الجهاز الفني لنسور قرطاج وحرص على دعمهم وتشجيعهم من أجل تحقيق نتيجة مشرفة في "كان مصر".
ويفتتح منتخب تونس مشاركته في المسابقة الأفريقية يوم 24 يونيو / حزيران الجاري بالسويس، بمواجهة منتخب أنجولا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
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