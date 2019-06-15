أوروجواي تنهي تحضيراتها لمواجهة الإكوادور

وضع منتخب أوروجواي، اللمسات الأخيرة، تحضيرًا لمواجهة الإكوادور، على ملعب مينيراو بمدينة بيلو هوريزونتي، في ظل وجود جميع لاعبيه في أفضل حال، للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019.
وفي ظل وجود لويس سواريز وإدينسون كافاني، الجاهزين لقيادة هجوم السيليستي، وصل المنتخب الذي يقوده أوسكار واشنطن تاباريز، إلى المدينة الرياضية، لبدء التدريبات.
وكما حدث بالأمس، تدرب الفريق خلف الأبواب المغلقة، ولكن سمح لوسائل الإعلام بالتواجد في أول 15 دقيقة من التدريبات.
ومن المتوقع أن يبدأ منتخب أوروجواي، مباراته الأولى في البطولة بتشكيل مكون من سواريز وكافاني في الهجوم، ونايتان نانديز وماتياس فيسينو ورودريجو بينتاكور ونيكولاس لوديرو في خط الوسط، وكل من مارتن كاسيريس وخوسيه ماريا خيمينيز ودييجو جودين ودييجو لاكسالت في الخط الدفاعي.
ولن يقوم السيليستي بعد عصر اليوم، بتفقد ملعب المباراة، وسيذهب فقط كل من المدرب تاباريز والمدافع خوسيه خيمينيز، لحضور المؤتمر الصحفي الرسمي عشية اللقاء.
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