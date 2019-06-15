وزير الرياضة المغربي : نستهدف حضورًا قياسيًا بمصر

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رشيد العلمي، الخطوة التي أقدمت عليها وزارته، اليوم السبت، بالعمل مع الخطوط الملكية على إقامة جسر جوي، يربط المغرب بمصر، على امتداد بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال العلمي، في تصريحات خاصة لـ"": "هذه المبادرة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، كلما تزامن الأمر مع مشاركة خارجية للأسود".

وتابع: "لقد أبلغتكم قبل عقد الاتفاقية مع الخطوط الملكية واتحاد الكرة، بأننا لن ندخر جهدا لنكون عند حسن ظن الجماهير المغربية، الشغوفة بمنتخب بلادها".

وأردف الوزير: "لقد مولنا الفرق بين الرحلات العادية والرحلات التفضيلية، بنحو مليوني دولار، والغرض هو أن نضمن حضورا قياسيا لجماهير الأسود بالشقيقة مصر".



وواصل: "أكثر من 7000 مناصر سيتواجدون في مصر برحلات تفضيلية، وفي ظروف مثالية.. لدينا جالية مهمة بالقاهرة، وسيضاف لها عدد من جماهير الأسود، الذين سيأتون من دول مجاورة لمصر".

وختم العلمي: "لذلك لا أشك في أن جماهير المنتخب المغربي، ستكون فاكهة الدورة، حيث ستلهب حماس الملاعب، وأتمنى أن يتوج كل هذا الدعم بالعودة باللقب".