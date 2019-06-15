إيكاردي يحاول الرحيل مجانًا عن إنتر ميلان

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أن إيكاردي يمكنه أن يرحل عن إنتر، من خلال المطالبة بإنهاء عقده، الذي يمتد حتى يونيو/حزيران 2021.
وأضافت أن هناك بعض الاتصالات التي جرت بين محامي إيكاردي، وبعض الخبراء القانونيين في إيطاليا، لدراسة إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الإنتر، واتهام النادي بـ"التنمر" على اللاعب، بإجباره على العزلة في غرفة الملابس، وقضاء فترة صعبة منذ بداية فبراير/شباط الماضي، بعدما أعلن النيراتزوري تجريده من شارة القيادة.
كما سيشير إيكاردي إلى العديد من الحوادث السابقة، لتبرير طلبه، مثل عدم استدعائه للمباريات المهمة، على غرار مواجهة لاتسيو في 31 مارس/آذار الماضي.
وختمت "لا ريبوبليكا" بأن النادي في المقابل، يمكنه القول أيضًا إن إيكاردي رفض استئناف التدريبات، بعد علاج إصابته في الركبة.
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