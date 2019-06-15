كاريلي يدرس عرض الهلال.. وقوميز يؤكد بقاءه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أعلن المدير الفني لفريق كورينثيانز البرازيلي فابيو كاريلي أنه سيلتقي بوكيل أعماله باولو بيتومبيرا بعد أن يعود من رحلته العملية بالصين لدراسة عرض الهلال.

وأكدت الشبكة البرازيلية أن فابيو كاريلي لا يواجه صعوبات في الحياة بالسعودية، إلا أن عدم استمرار تجربته السابقة خلال تدريبه لنادي الوحدة يعود إلى سوء البنية التحتية للنادي بعكس نادي الهلال الذي وصفته الشبكة بأغنى الأندية السعودية.

من جهته كذب مهاجم فريق الهلال الكروي الأول الفرنسي بافيتيمبي قوميز الأخبار التي أشارت إلى قربه من العودة للدوري التركي عبر بوابة فناربخشه، وقال «لم يتقدم لي النادي التركي بأي عرض رسمي، وحتى إن تقدم لي فلن أذهب للمنافس التقليدي لفريقي السابق غلطة سراي». وأكد قوميز الذي يقضي إجازته في الوقت الحالي في جزر جمهورية سيشل أن عقده مع الهلال ما زال ساريا إلى نهاية الموسم الكروي المقبل، وأنه لم يتلق أي عرض كروي رسمي من أندية العالم.