الشيشة في غرفة هداف الدوري السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

فجر الإعلامي المغربي محمد الماغودي أسرارا كثيرة في التلفزيون المغربي حول إقصاء عبدالرزاق حمدالله هداف الدوري السعودي، المحترف في صفوف النصر من معسكر منتخب بلاده التحضيري لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في القاهرة الجمعة المقبل.

وأكد خلال برنامج «مع أسامة» أن المحترف النصراوي تعرض إلى أصناف من المضايقات من قبل زملائه بتكتلات وأحزاب في منتخب المغرب، أمام أنظار المدير الفني هيرفي روتار، إلى جانب محاولة إخراج اللاعب عن طوره بإدخال «الشيشة» إلى غرفته في معسكر المنتخب التحضيري الحالي.

وبات مستقبل استمرار الدولي عبدالرزاق حمدالله ضبابيا مع النصر بعد إعلان رئيسه السويلم الابتعاد، حيث فضل الأول الاستمرار في حال تولي الثاني الرئاسة وفوزه في الانتخابات، إذ برزت أنباء عن تلقي اللاعب عرضا مجزيا من أحد الأندية الإيطالية المتقدمة للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

على صعيد مختلف لاح في الأفق النصراوي اسم عضو مجلس الإدارة تركي الشويعر، وعضو الشرف إبراهيم المهيدب، كمرشحين محتملين لرئاسة النادي، إضافة إلى الشرفي عبدالله الحريري، مع إعادة فتح باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اليوم، ولمدة ثلاثة أيام، في أعقاب إغلاق باب الترشح في المرة الأولى الأحد الماضي دون أن يتقدم أحد لرئاسة النادي.

وجاءت إعادة فتح باب الانتخابات وفقا للمادة 77 للوائح الانتخابية، والتي تنص على إعادة فتح باب الترشح مرة ثانية وبالمدة الزمنية نفسها، وسيكون موعد تسلم ملف الناخبين والمرشحين من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.

وكان رئيس النصر سعود السويلم المنتهية فترة تكليفه أعلن بحسابه الشخصي على «تويتر» الابتعاد عن العمل الرسمي بالنادي وعدم التقدم للترشح بصفة رسمية ونهائية.

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الجدول الزمني لانتخابات النصر

16 يونيو فتح باب الانتخابات لمدة 3 أيام.

19 يونيو فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين لمدة يومين.

21 يونيو فتح باب الطعن ضد المرشحين، بعد إعلان القائمة.

22 يونيو وحتى 24 من الشهر نفسه النظر في الطعون.

25 يونيو موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية.

26 يونيو الطعن في إجراءات عقد الجمعية العمومية.

27 يونيو النظر في الطعون لمدة يومين، واعتماد مجلس الإدارة.