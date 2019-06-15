السيسي لمنتخب الفراعنة: أدخلوا الفرحة لملايين المصريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منتخب «الفراعنة» ببذل أقصى الجهد؛ لتحقيق كأس الأمم الأفريقية 2019م التي تقام على أرضه وتنطلق الجمعة المقبلة، وإسعاد الشعب المصري.

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جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي أمس، للمنتخب المصري خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأكد الرئيس ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، كما شدد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميا وجماهيريا، وتعهد اللاعبون خلال اللقاء، ببذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لأن تشكل البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكل خاص، في ظل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى. ويستعد المنتخب المصري الذي حقق اللقب 7 مرات لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تحتضنها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو.