القادسية لا يمانع في بيع عقود لاعبيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أرجأت إدارة نادي القادسية البت في كل العروض التي وصلتها لشراء عقود عدد من لاعبي الفريق البارزين، كالمهاجم هارون كمارا والمدافع محمد الخبراني والبرازيلي بيسمارك، لحين الانتهاء من فترة الانتخابات التي يشهدها النادي، والتي سيسدل الستار عليها في السابع والعشرين من يونيو الحالي.

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وعلمت "مكة" أن إدارة القادسية لا تمانع في بيع عقود عدد من اللاعبين، خاصة في ظل المبالغ المالية المحرزة والمغرية التي تلقتها، والاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب الذين شاركوا مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم الأخيرة، والعمل على عودة الفريق مجددا لدوري الأضواء بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وتقدم مساعد الزامل الرئيس الحالي بملفه الانتخابي وحيدا برفقة أعضاء مجلس إدارته الجديد.

أعضاء مجلس إدارة الزامل