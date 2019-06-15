بطولة العالم للفورمولا إي تنطلق من الدرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد الدرعية السعودية انطلاقة الموسم السادس لبطولة العالم «أي بي بي» «أف أي إي» فورمولا إي، وتستضيف الجولتين الأولى والثانية يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، ضمن 14 جولة عالمية، امتدادا للشراكة الموقعة بين هيئة الرياضة وفورمولا إي والتي تستمر على مدار 9 أعوام. وكشف المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات في اجتماعه الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس، عن تفاصيل برنامج الموسم السادس من «أي بي بي» «إف أي إي» فورمولا إي، الذي سينطلق بداية من الدرعية في 22 نوفمبر المقبل من هذا العام، ضمن 14 جولة تقام في 12 مدينة في 4 قارات حول العالم.

وسيشهد السباق الكبير المرور بمدن عدة، هي سانتياغو ومكسيكو سيتي وهونج كونج وروما، حيث تقام أولى جولات سباقات فوستالبين الأوروبية، إضافة إلى باريس وسول الكورية الجنوبية وبرلين ونيويورك، قبل أن تختتم في لندن في يوليو 2020 التي تم إدراجها كمدينة جديدة ضمن الجولات المقررة مع سول. واستضافت الهيئة العامة للرياضة في ديسمبر 2018 سباق «السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018»، ضمن الجولة الافتتاحية للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات «فورمولا إي إيه بي بي»، الذي شهد مشاركة أبرز المتسابقين العالميين، وحظيت التظاهرة حينها بتغطية إعلامية غير مسبوقة من وسائل الإعلام الدولية والمحلية، إضافة إلى الحضور الجماهيري.

وقال المؤسس الشريك ونائب الرئيس التنفيذي لفورمولا إي ألبرتو لونغو «سيكون الموسم المقبل من بطولة «أي بي بي» «أف أي إي» فورمولا إي، أحد أكثر المواسم إثارة وحماسا في تاريخ البطولة القصير، انطلاقا من إضافة المزيد من السباقات والوجوه الجديدة، فضلا عن إدراج جولتي لندن وسول وإشراك مرسيدس بنز وبورش، كما يعد الموسم هو الأطول والأكثر شمولا حتى الآن».

برنامج الفورمولا إي 2019 - 2020

1 الدرعية السعودية

22 نوفمبر 2019

2 الدرعية - السعودية

23 نوفمبر 2019

3 المكان يحدد لاحقا

14 ديسمبر 2019

4 سانتياغو – تشيلي

18 يناير 2020

5 مكسيكو سيتي – مكسيكو

15 فبراير 2020

6 هونج كونج – الصين

1 مارس 2020

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7 المدينة تحدد لاحقا – الصين

21 مارس 2020

8 روما – إيطاليا

4 أبريل 2020

9 باريس – فرنسا

18 أبريل 2020

10 سول - كوريا الجنوبية

3 مايو 2020

11 برلين – ألمانيا

30 مايو 2020

12

نيويورك - الولايات المتحدة

20 يونيو 2020

13

لندن - المملكة المتحدة

25 يوليو 2020

14 لندن - المملكة المتحدة

26 يوليو 2020