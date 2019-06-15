آل الشيخ يطالب السعوديين بدعم شيفيلد الإنجليزي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ الشركات السعودية بتقديم الدعم إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الذي يمتلك نصف أسهمه الرئيس الأسبق لهيئة الرياضة السعودية الأمير عبدالله بن مساعد. وقال آل الشيخ على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس «أتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الإنجليزي لكي يكون هناك حضور لنا، هذه فرصة للجميع، ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج». وأضاف «نفكر جديا لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه، خاصة أن الدوري الإنجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم، فهو أكثر بطولة مشاهدة».

وتفاعل رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق وعضو شرفه الأمير عبدالله بن مساعد مع تغريدة آل الشيخ، وعبر عن شكره وامتنانه لدعم شيفليد الإنجليزي، فيما أكد رئيس هيئة الترفيه أن هذا واجبه.