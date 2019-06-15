شكرا لقرائتكم شاشة عرض عملاقة بملاعب جامعة سوهاج لإذاعة مباريات كأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، توفير شاشة عرض عملاقة، لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، على ملاعب المدينة الجامعية بمدينة ناصر. وأوضح أحمد عزيز أنه سيتم توفير كل سبل الراحة للمشاهدين، بما يضمن الاستمتاع بالمشاهدة ومتابعة وتشجيع المنتخب الوطنى. Advertisements يذكر أن مباريات مصر في البطولة تقام علي النحو التالى 2019 /21/6.. مصر& زيمبابوى الساعة 10م . 26/6/2019 .. مصر& الكونغو الديمقراطية الساعة 10م . 30/6/2019 .. مصر& أوغندا الساعة 9 م

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