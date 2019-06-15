شكرا لقرائتكم محظورات بملاعب أمم أفريقيا.. الشمروخ فى المدرج = المؤبد فى السجن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحتفل بعض الجماهير بعد فوز منتخباتها أو إحراز بعض اللاعبين للإهداف بإطلاق المشاريخ والألعاب النارية، تعبيراً عن الفرحة والسعادة.

وبالرغم من أجواء الاحتفالات والبهجة التي تعيشها الجماهير من إطلاق الشماريخ في الملاعب، إلا أن خبراء أمنيون حذروا من خطورة استخدامها، حيث إنها قد تحول الفرحة لكارثة، مما تسببه هذه الألعاب من كوارث وإصابات وربما يصل الأمر لحرائق في بعض الأحيان، وهو الأمر الذي يتعارض مع الرياضة القائمة على البعد عن العنف.

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وإلى جانب خطورتها، فإنها مخالفة، حيث تنص المادة 102، فقرة (أ) من قانون العقوبات تنص على أنه: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك،وأن القرار رقـم ( 1872 لسنة 2004) قد تضمن جدول المواد التي تعتبر في (حكم المفرقعات) ومنها : البارود الأسود(الذي هو أساس صناعة الألعاب النارية)، وغيرها من المواد التى تستخدم فى صناعة الالعاب النارية.