شكرا لقرائتكم منتخب الجودو يخوض تدريباته بكرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض منتخب الجودو تدريباته اليومية فى المعسكر الذى يقيمه المنتخب فى كرواتيا، فى إطار الاستعداد لبطولة الجائزة الكبرى التى تقام بكندا الشهر المقبل.

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ويخوض المنتخب تدريبان يوميا أحدهما فى العاشرة صباحا، والآخر فى الرابعة مساء، ويستمر المعسكر حتى 19 يونيو الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى المعسكر كلا من محمد عبد الموجود، أحمد على، محمد محيى، على عيد، محمد عبد العال، عبد الرحمن محمد، حاتم عبد الآخر، أحمد وحيد، بالإضافة إلى ميسرة النجار.