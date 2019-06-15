شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف منصب "رامبو" الجديد بالزمالك بعد إقالته من الجهاز الفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" المنصب الجديد الذى سيشغله نبيل محمود "رامبو" داخل نادي الزمالك بعد إقالته من منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بقيادة خالد جلال.

واستقر مسئولو نادى الزمالك، على إقالة رامبو من منصب المدرب العام، وتعيين عبد الحميد بسيونى بدلاً منه، على أن يتولى نبيل محمود منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمى على تلك التعديلات خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مسئولي الزمالك قرروا تعيين جهاز فني جديد بقيادة خالد جلال ومعه نبيل محمود مدرب عام وتامر عبد الحميد وأمير عزمي مدربين وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى ومخطط أحمال تركي.