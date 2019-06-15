شكرا لقرائتكم مدرب دجلة يحط الرحال فى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرراليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، إلى القاهرة نهاية الإسبوع الجارى يوم 20 من الشهر الجارى، من أجل بدأ مرحلة إعداد الفريق للموسم الكروى الجديد.

وحصل لاعبو الفريق الدجلاوى على راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوعين،وذلك عقب نهاية الموسم بالنسبة للفريق وضمان البقاء فى الدورى الممتاز.

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فاز دجلة الإنتاج الحربى، بنتيحة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الشرطة، فى اطار فعاليات الاسبوع الـ 34 من الدورى الممتاز، وبهذه النتيجة ضمن دجلة البقاء فى دورى الاضواء والشهرة بعد أن رفع رصيده للنقطة 39 ويتجمد رصيد الانتاج عند النقطة 38.

ومن المقرر أن يبلغ الجهاز الفنى لدجلة اللاعبين بالموعد المحدد للعودة للتدريبات من أجل الاستعداد للموسم الكروى الجديد.