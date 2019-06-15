شكرا لقرائتكم تعرف على قرارات اتحاد الكرة بعد اجتماع اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا ظهر اليوم مع رؤساء المناطق وتم إتخاذ عدة قرارات هي : - إقامة مسابقة دوري القسم الثاني من ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة ١٢ ناديا، والتوصية بالاتي : - دراسة مقترحات الأفرع بإعادة التوزيع الجغرافي لأندية القسم الثالث. Advertisements - التوصية بتحصيل الأفرع لرسوم القيد والإشتراك في مسابقتي القسم الثالث والرابع لدعم موارد الأفرع. - تحديث مقرات الأفرع بما يتناسب مع مكانتها. - اختيار ساحة كبري في كل محافظة لوضع شاشة عرض لتمكين الجماهير من مشاهدة بطولة الأمم الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قرارات اتحاد الكرة بعد اجتماع اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.