شكرا لقرائتكم شوقى غريب للاعبى الأوليمبى بعد أزمة الراقصة : المعسكر زي الجامع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الوطنى الأوليمبى، منع كافة اللاعبين من التقاط الصور أو الفيديوهات خلال فترة المعسكرات.

قال شوقى غريب للاعبى المنتخب الأوليمبى نصاً : "المعسكر زي الجامع ممنوع التصوير".

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وأصدر شوقى غريب القرار المذكور بعد حالة اللغط التى شهدها معسكر المنتخب الأوليمبى الأخير فى أوزبكستان وإنتشار صور لوجود المنتخب فى حفل به راقصة، وهو ما تم نفيه بعد ذلك والتأكيد أن الحفل كان رسمياً بحضور بعثة منتخب مصر وأوزبكستان وأعضاء سفارة مصر بأوزبكستان .

ويستعد المنتخب الاوليمبي لخوض بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة و التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وشدد شوقى غريب للاعبى المنتخب الأوليمبى أنه فى حالة نشر أي صور خاصة بالمعسكر على صفحات التواصل الإجتماعي سيتم إستبعاد اللاعب من المعسكر على الفور.