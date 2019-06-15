شكرا لقرائتكم ضحية الصليبى فى الأهلى لـ محمد صلاح : كل سنة وانت طيب يا ملك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمد محمود لاعب الأهلى محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الانجليزي بعيد ميلاده رقم 27 .

وكتب محمود عبر حسابه الشخصي على تويتر :" كل سنة وأنت طيب يا ملك"

يستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر فى بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

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ويحتفل محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو 1992 بالغربية.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفاً فى فوز "الريدز" على توتنهام بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

الجدير بالذكر أن محمد محمود يعانى من إصابة الرباط الصليبى التى أبعدته عن مباريات المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

كل سنة وانت طيب يا ملك

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