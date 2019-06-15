شكرا لقرائتكم "جاتوزو" كفر الشيخ يوقع للإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولي نادي الإنتاج الحربي علي توقيع أكثم سمير الشهير بـ"جاتوزو" صانع ألعاب نادي كفر الشيخ في صفقه انتقال حر لمدة 3 مواسم قادمة. وكان نبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب قد عقد جلسة مع مسئولى نادي الإنتاج وتم توقيع العقود خلالها بعد الإشادة بمستوى جاتوزو من جانب الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار. وحصل أكثم سمير علي مقدم عقده مع نادي الإنتاج الحربى من جانب وكيل أعماله وقيمته 200 ألف جنية بعدما وقع علي إيصال أمانة باستلام المبلغ المقرر تخفيضه من عقده المبرم مع الإنتاج فى الموسم الأول.

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