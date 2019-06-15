شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلي.. غياب عواد وظهور عمر الوحش بعد انتهاء الإعارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بالاسماعيلي مرانه بفترة الاعداد اليوم التي يتخللها الاعداد لمواجهة الزمالك الاخيرة بالدوري . شهد المران ظهور عمر الوحش بعد انتهاء فترة اعارته بالمقاصة بينما غاب محمد عواد حارس الفريق عن المران . Advertisements اجرى اللاعبون قياسات بدنية قبل خوض المران تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين و استعدادا لوضع برنامجا طبيا مناسبا لكل على حدة . ومن المقرر ان يخوض الفريق ثلاثة وديات الفترة القادمة استعدادا لمواجهة الزمالك المؤجلة لما بعد منافسات كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري و حتى 19 يوليو المقبل .

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