سعود آل سويلم يعتذر عن الترشح لرئاسة النصر

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وجه سعود آل سويلم، المنتهية فترة تكليفه برئاسة نادي النصر، صدمة قوية لجماهير النادي الأصفر بعدما أعلن رسميا رحيله الـ"العالمي"، حيث اعتذاره عن ترشحه لرئاسة النادي في الفترة المقبلة وذلك لظروف خاصة.

ووجه ال سويلم رسالة خاصة لجماهير النصر شاكراً لهم مساندتهم ودعمهم لناديهم وله خلال فترة رئاسته التي امتدت لمدة موسم واحد فقط حقق فيها الفريق لقب بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال ال سويلم في بيان نشره عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جماهير الوفاء كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط، بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات النصر الأوفياء أن نؤسس فريق استثنائي قادر على حصد الذهب والبطولات عامًا تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لاتقل عن سنتين كأقل تقدير".

وأضاف "تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات باذن الله”.

وختم ال سويلم الذي تطلق عليه جماهير النصر، لقب "الشامخ": "أعتذر أشد الاعتذار عن أي تقصير أو أي خطأ خلال الموسم الماضي، وسأبقى خادم وداعم لهذا الكيان العظيم خلف كل إدارة، كما أحث أعضاء الشرف على المزيد من التكاتف لإسعاد هذه الجماهير العظيمة والمخلصة ”.

