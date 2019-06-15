نهضة بركان لمصراوي: النمساوي لم يوقع للإنتاج الحربي.. وتوصلنا لاتفاق على التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مصدر مسؤول بالمركز الإعلامي لنهضة بركان المغربي، تفاصيل جديدة عن موقف اللاعب عمر النمساوي ظهير أيمن الفريق البركاني بعدما أعلن نادي الإنتاج الحربي الحصول على خدماته.

وكان خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أعلن مؤخرًا حصول ناديه على خدمات عمر النسماوي في الصيف الجاري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق نهضة بركان.

وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم السبت، إن إدارة النادي اتفقت مع النسماوي على التجديد لمدة موسمين.

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وأضاف المصدر :"اللاعب توصل لاتفاق مالي مع إدارة النادي البركاني ومن المقرر أن توقيع عقود التجديد غدًا الأحد رسميًا".

وعن حقيقة توقيع صاحب الـ30 عامًا لنادي الإنتاج، أتم المصدر قائلاً :"اللاعب أكد لنا أنه لم يوقع رسميًا للفريق المصري".

وكان النمساوي انتقل إلى صفوف نهضة بركان في صيف 2016 قادمًا من المغرب الفاسي، وقاد هذا العام فريقه للوصول لنهائي مسابقة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي المغربي قبل الخسارة من الزمالك في الموقعة النهائية.

يذكر أن النمساوي شارك في 22 مباراة محلية مع نهضة بركان ليسجل هدفًا ويقدم تسع تمريرات حاسمة.