عبد الحفيظ يطير إلى إسبانيا للإعداد لمعسكر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

توجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى إسبانيا الثلاثاء القادم لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة .

وصاحب عبد الحفيظ في رحلته إلى الأراضي الإسبانية أمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي، للوقوف على جاهزية معسكر الإعداد.

ومن المقرر أن تشهد رحلة مدير الكرة بالأعلي ومعه توفيق إلى إسبانيا، معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك.

الجدير بالذكر أن فريق الكرة بالنادي الأهلي، سيعود لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين .