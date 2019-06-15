تقرير.. 3 وقائع تهز معسكرات شمال إفريقيا قبل كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية، اهتزت معسكرات منتخبات شمال إفريقيا بثلاث وقائع انتهت باستبعاد ثلاثة لاعبين من تونس والمغرب والجزائر، أولها علي معلول الظهير الأيسر للأهلي.

وتحتضن مصر "كان 2019" بدءً من يوم الجمعة المقبل حتى 19 يوليو، وتعد تلك النسخة هي الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.

ونستعرض في التقرير التالي الوقائع التي هزت معسكرات شمال إفريقيا قبل كأس الأمم:

- مفاجأة معلول:

في مفاجأة غير متوقعة، خلت القائمة النهائية للمنتخب التونسي التي أعلنها الفرنسي آلان جيريس من علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، لينضم بدلا منه كريم العواضي لاعب النجم الساحلي التونسي.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود أسباب انضباطية وليست فنية وراء استبعاد علي معلول، حيث أبدى عدم رضاه عن جلوسه على مقاعد البدلاء خلال فوز المنتخب التونسي على نظيره الكرواتي وديا.

وأكدت صحيفة "الصباح" أن معلول لم يقم بمصافحة زملائه بعد المباراة، لافتة إلى أنه لم يكن بنفس العزيمة والرغبة التي كانت تميزه في السابق، وهو ما لم يقبله جيريس الذي قرر التضحية به.

من جانبه، رفض معلول (29 عاما) الحديث عن أسباب استبعاده من قائمة الفريق، مؤكدًا أنه سيتواجد في مصر لمتابعة ودعم المنتخب التونسي، متمنيًا أن يقدم نسور قرطاج نتائج جيدة في المسابقة.

- خروج حمد الله:

ترك عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي معسكر المنتخب المغربي بعد شعوره بعدم الانسجام، حيث لم يلعب مباراة دولية مع أسود أطلس منذ 2015، بينما بلغ مجموع مبارياته 16 لقاء دولي فقط.

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وتردد أن حمدالله كان يرغب في تسديد ركلة الجزاء أمام جامبيا، لكن فيصل فجر سددها بدلًا منه، ليقرر اللاعب صباح اليوم التالي أن يغادر المعسكر دون أن يبلغ أحد، ليأخذ مكانه عبد الكريم باعدي.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن حمد الله غادر معسكر الفريق كونه مصابًا في الظهر والفخذ، واتفق طبيب المنتخب على خضوع اللاعب لكشف طبي يوم الجمعة، إلا أنه تخلف عن الموعد.

وكان حمدالله (28 عامًا) انضم لقائمة المغرب بعد غياب استمر أربعة أعوام، عقب تألقه بشكل لافت في الموسم المنقضي حيث أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد بالدوري السعودي برصيد 34 هدفًا.

- معاقبة بلقبلة:

قرر جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، معاقبة هاريس بلقبلة، لاعب وسط بريست الفرنسي، باستبعاده من تشكيلة " الخضر" بسبب تداول "فيديو فاضح" له داخل غرفته في معسكر الفريق بالدوحة.

وتم استدعاء أندي ديلور مهاجم مونبيليه الفرنسي لتعويض غياب هاريس بلقبلة الذي تم استبعاده من القائمة النهائية، وسيحمل اللاعب القميص رقم 15 وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه بلقبلة مع المنتخب الجزائري.

وتقدم بلقبلة باعتذاره للشعب الجزائري عقب قرار استبعاده من المنتخب، موضحا أنه لم يكن يعلم أنه كان على البث المباشر لمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يتحمل مسؤولية استبعاده من المنتخب الجزائري.

وكان بلقبلة (25 عامًا) ظهر بصورة غير لائقة في الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيام زميله الحارس ألكسندر أوكيدجة بممارسة ألعاب الفيديو على "بلاي ستيشن" في بث مباشر.