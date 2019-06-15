مصدر: تعديل جديد على الجهاز الفني للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك إجراء تعديل على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية، بإضافة عبدالحميد بسيوني نجم الفريق السابق.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك أن عبد الحميد بسيوني اقترب من تولي منصب المدرب العام بدلا من نبيل محمود، الذي تولى المنصب مع قدوم خالد جلال لتدريب الفريق خلفا للسويسري كريستيان جروس.

وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة سيعلن رسميًا عن ذلك التعديل في الجهاز الفني بعد الجلسة التي سيعقدها رئيس الزمالك مع بسيوني اليوم السبت في مقر القلعة البيضاء.

Advertisements

وسبق لعبدالحميد بسيوني تولي القيادة الفنية لحرس الحدود موسم (2014-15)، كما عمل العام الماضي كمحلل فني في برنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم".

ويتبقى للزمالك صاحب المركز الثالث في الدوري ثلاث مباريات في المسابقة بعد كأس الأمم الإفريقية أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، كما يخوض الأبيض ربع نهائي كأس مصر أمام مصر المقاصة.

جدير بالذكر أن إدارة الزمالك قررت من قبل تعيين جهاز فني جديد بقيادة خالد جلال ومعه نبيل محمود مدرب عام وتامر عبد الحميد وأمير عزمي مدربين وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى ومخطط أحمال تركي.