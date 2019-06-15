مجموعة مصر.. أوغندا تفوز على كوت ديفوار استعدادًا لأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:
فاز المنتخب الأوغندي على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 1-0 اليوم السبتـ في مرحلة الاستعداد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
وسجل فاروق مييا هدف اللقاء الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة 35 من زمن اللقاء عن طريق ركلة جزاء.
وأقيمت المباراة خلال معسكر المنتخب الأوغندي المقام حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، حيث استضاف استاد مدينة زايد أحداث اللقاء.
ويقع المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى مع البلد المنظم مصر، الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى زيمبابوي.
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