توجهت بعثة منتخب مصر لكرة السلة للكراسى المتحركة الى المغرب اليوم السبت، لمشاركة فى البطولة العربية الثالثة المفتوحة أغادير و المقامة خلال الفترة من ١٦ الى ٢٣ يونيو ٢٠١٩، بمشاركة مصر و المغرب والجزائر و الكويت و العراق.
ويرأس بعثة منتخب مصر إايهاب محمد أحمد حسنين، نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور عمرو عبد اللاه عبد القادر المدير الفنى،
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب السلة للكراسي المتحركة يسافر الى المغرب للمشاركة في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.