منتخب السلة للكراسي المتحركة يسافر الى المغرب للمشاركة في البطولة العربية

توجهت بعثة منتخب مصر لكرة السلة للكراسى المتحركة الى المغرب اليوم السبت، لمشاركة فى البطولة العربية الثالثة المفتوحة أغادير و المقامة خلال الفترة من ١٦ الى ٢٣ يونيو ٢٠١٩، بمشاركة مصر و المغرب و

الجزائر و الكويت و العراق.

ويرأس بعثة منتخب مصر إايهاب محمد أحمد حسنين، نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور عمرو عبد اللاه عبد القادر المدير الفنى،

ومحمود حسن صالح مدرب، اللاعبون حسن محمد حسن، محمود صبرى ابراهيم ، محمد انور احمد، اشرف ابو زيد محمد، مجدى طلعت عبده، ربيع حسنى حسانين، احمد فتحى سعد، سامى منصور عبد الرحمن، محمد فرج جمعة، محمود محفوظ عويس، محمد مصطفى حسين، احمد عصام خليل.