عقد أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع رؤساء الافرع بحضور خالد لطيف وسيف زاهر والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي. وتم الإعلان عن إقامة مسابقة دوري القسم الثاني من ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة ١٢ ناديا، والتوصية بالاتي : - دراسة مقترحات الافرع بإعادة التوزيع الجغرافي لاندية القسم الثالث.

- التوصية بتحصيل الافرع لرسوم القيد والاشتراك في مسابقتي القسم الثالث والرابع لدعم موارد الافرع.

- تحديث مقرات الافرع بما يتناسب مع مكانتها.

- اختيار ساحة كبري في كل محافظة لوضع شاشة عرض لتمكين الجماهير من مشاهدة بطولة الأمم الأفريقية.

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كانت هذه تفاصيل خبر قرارات هامة لمجلس الجبلاية عقب اجتماعه مع رؤساء الأفرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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