شاهد.. توافد لاعبي العالم لحضور حفل زفاف سيرجيو راموس

توافد عدد كبير من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين لحضور عقد قران الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد. ويقام عقد القران اليوم السبت، داخل كنيسة إشبيلية التي تستشيف ما يقارب من 50 شخصًا مدعوًا لحفل الزفاف يتخللهم لاعبو كرة القدم وزوجاتهم.

وشهد حفل الزفاف حضور أبرز اللاعبين ويرافقهم زوجاتهم كالكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والإنجليزي ديفيد بيكهام و البرازيلي روبرتو كارلوس و ماركو أسينسيو وألفارو كنيسة إشبيلية التي تستشيف ما يقارب من 50 شخصًا مدعوًا لحفل الزفاف يتخللهم لاعبو كرة القدم وزوجاتهم.وشهد حفل الزفاف حضور أبرز اللاعبين ويرافقهم زوجاتهم كالكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والإنجليزي ديفيد بيكهام و البرازيلي روبرتو كارلوس و ماركو أسينسيو وألفارو موراتا وتقدهم سيرجو راموس مرافقًا والدته لدخول كنيسة إشبيلية. Advertisements

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