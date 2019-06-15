عبدالحميد بسيوني مرشحا للعمل في الجهاز الفني للزمالك

يدرس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعيين نبيل محمود مدرب الفريق الأول مشرفا على قطاع الناشئين بالنادي، بدلا من سامي الشيشيني، الذي تقدم باستقالته مؤخرا. الذي تقدم باستقالته مؤخرا. ويدرس الزمالك تعيين عبدالحميد بسيوني مدربا للفريق بدلا من نبيل محمود، حيث ينتظر مرتضى منصور إعلان الأمر لحين عقد جلسة مع خالد جلال المدير الفني للفريق ومعرفة رأيه في انضمام بسيوني للجهاز الفني، أو عدم ضم عناصر جديدة والاكتفاء بتشكيل الجهاز الحالي.

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