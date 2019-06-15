هوملز يقترب من العودة لبوروسيا دورتموند

اقترب الألماني ماتس هوملز مدافع بايرن ميونيخ من العودة إلى فريقه القديم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لتقرير نشرته الليوم شبكة سكاي سبورت العالمية، أن مدافع المنتخب الألماني السابق اقترب بقوة من العودة لبوروسيا دورتموند، وذلك بحسب السياسة التي تنتهجها إدارة بايرن ميونيخ في تدعيم الفريق بعناصر شابة ومميزة من أجل العودة

وكان النادي البافري أعلن في وقت سابق أن جناحي الفريق المخضرمين الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري سيرحلان بنهاية الموسم المنتهي بسبب عمرهما.

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وأوضح التقرير أن بوروسيا دورتموند يريد استعادة مدافعه السابق، راصدًا مبلغًا يقارب 27 مليون يورو لتدعيم

دفاعاته للموسم الجديد.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا تدرج في المراحل السنية لناشئي بايرن ميونيخ قبل أن يخرج تقرر إدارة النادي بيعه إلى غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند موسم 2009، ليستعيده مرة أخري العملاق البافاري موسم 2016.

جدير بالذكر أن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قرر استبعاد الرباعي هوملز وبواتينج ومولر وأوزيل من الانضمام للمنتخب الفترة المقبلة وذلك لكبر سنهم، مشيرًا أن يهدف لبناء منتخب المانشافت بعناصر شابة من أجل المستقبل.