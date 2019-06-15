محمد عادل حكمًا لمباراة مصر وغينيا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين الحكم الدولي محمد عادل، لادارة ودية منتخب مصر وغينيا غدا في ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويستعد المنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث وقع الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم زيمبابوي واوغندا والكونغو. لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث وقع الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم زيمبابوي واوغندا والكونغو. واضطرت اللجنة إلى تعيين عادل رغم أنه أدار مباراة منتخب مصر وتنزانيا. نظرا لانشغال الحكام الدوليين حيث يتواجد محمد معروف وأحمد الغندور في تونس، ويشارك إبراهيم نور الدين وأمين عمر وجهاد جريشة، بجانب خضوع محمود البنا لاختبارات الجري.

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