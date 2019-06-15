هولندا تضرب الكاميرون بثلاثية في كأس العالم للسيدات

فاز المنتخب الهولندي للسيدات علي نظيره الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب ستاديوم دي هياتوضمن الجولة الثانية بكأس العالم المقام بفرنسا.
سجلت الأهداف، فيفيان ميديما في الدقائق ٤١،٨٥بينما سجلت دومنيك بلووث
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الهولندي إلي النقطة السادسة بينما يتجمد رصيد الكاميرون بدون نقاط عقب الخسارة الثانية علي التوالي.
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