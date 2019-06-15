شاهد..مهاجم المنتخب المغربي يسخر من عبد الرازق حمدالله بعد استبعاده

سخر أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغربي من زميله بالفريق عبد الرازق حمدالله، عقب استبعاده من قائمة أسود الأطلسي التي ستخوض كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستتضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

ونشر الكعبي على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة يظهر فيها هو وقائد المنتخب المغربي، مهدي بنعطية، يضحكون أمام حمدالله، الذي يظهر في الصورة أمامهم.

وكان حمدالله رحل عن معسكر المنتخب

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بسبب خلافات مع فيصل فجر، حول من سيقوم بتنفيذ ركلة جزاء خلال المباراة الودية أمام جامبيا، والتي أنتهت بفوز المنتخب الجامبي في مفاجأة من العيار الثقيل.

كما نشر فيصل فجر فيديو يبدو فيه سعيدًا وأن كل الأمور على ما يرام في معسكر المنتخب.