سخر أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغربي من زميله بالفريق عبد الرازق حمدالله، عقب استبعاده من قائمة أسود الأطلسي التي ستخوض كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستتضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
ونشر الكعبي على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة يظهر فيها هو وقائد المنتخب المغربي، مهدي بنعطية، يضحكون أمام حمدالله، الذي يظهر في الصورة أمامهم.
وكان حمدالله رحل عن معسكر المنتخب
كما نشر فيصل فجر فيديو يبدو فيه سعيدًا وأن كل الأمور على ما يرام في معسكر المنتخب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..مهاجم المنتخب المغربي يسخر من عبد الرازق حمدالله بعد استبعاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.