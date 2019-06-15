رئيس مسابقات العالمي للتايكوندو: نهدف لمزيد من المتعة و الإثارة على اللعبة

كشف محمد شعبان "ميدو" رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد العالمي للتايكوندو عن خطته لتطوير رياضة التايكوندو على مستوى العالم، منذ توليه رئاسة اللجنة وحتى الان.

وقال شعبان أن الاتحاد العالمي قام بالعديد من التجديدات المتعلقة بنظام المسابقات وظهر ذلك بوضوح خلال منافسات بطولة العالم بمانشستر والتي كانت غاية في الصعوبة، حيث أقيمت البطولة لأول مرة على ٧ ملاعب في نفس الوقت، لوجود أعداد كبيرة من اللاعبين ورغم صعوبة الامر نظرا للقيام بالتفتيش على جميع اللاعبين في الملاعب السبعة في نفس الوقت ومتابعة

تجهيزهم الا اننا نجحنا في تحقيق ذلك بفضل الجهد الكبير للقائمين على البطولة وهو ماساهم بشكل كبير في النجاح المبهر الذي حققته البطولة.

وأوضح ميدو ان التجديدات التي قام بها تهدف أولا إلى أن يشعر اللاعب أنه على مستوى عالي و متميز و يحظي بإهتمام لا يقل عن الإهتمام بلاعبي كرة القدم، و ذلك عن طريق الاهتمام بصالات اللعب من حيث الإضاءة و الشاشات العملاقة التي تظهر عليها

صورة اللاعب و الإحصاءات الخاصة به و مبارياته السابقة عن طريق الجرافيك و تقديم اللاعبين بشكل حماسي، وهذا تحقق بالفعل خلال بطولة العالم الاخيرة وظهر ذلك على اللاعبين الذين شعروا بسعادة غامرة.

وهناك هدف اخر غاية في الأهمية وهو التيسير على الجماهير في فهم رياضة التايكوندو بشكل أكبر و ذلك بشرح النقاط التي يتم تسجيلها خلال المباريات على الشاشات و عرض ال « فيديو ريبلاي »، و أيضًا عرض الإحصاءات الخاصة باللاعبين ليصبح الجمهور في قلب الحدث و يستطيع متابعة التايكوندو بشغف و اهتمام أكبر،وهو ما يساهم في جذب عدد كبير من المشاهدين لرياضة التايكوندو و ذلك بإضفاء المتعة و الإثارة على اللعبة.