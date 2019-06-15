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وفد من الجهاز الفنى لمنتخب غينيا يعاين ملعب استاد الاسكندرية

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قام وفد من منتخب غينيا اليوم السبت بجولة تفقدية لملعب استاد جامعة الإسكندرية الذى يستضيف تدريبات المنتخب الغيني خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.
ويلعب منتخب غينيا ضمن فرق المجموعة الثانية التى تستضيفها الإسكندرية

وتضم منتخبات نيجيريا ، مدغشقر ، بوروندى، الي جانب غينيا.
ونالت ارضية ملعب استاد الجامعة اعجاب اعضاء وفد منتخب غينيا ، كما اشاد الوفد بتجهيزات الملعب وغرف خلع الملابس ، ورافقهم خلال تلك الجولة مدير
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المكتب الفنى لمجموعة الاسكندرية.
كانت بعثة المنتخب الغينى لكرة القدم وصلت مساء امس الجمعة الي مطار برج العرب غرب الإسكندرية وذلك للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.
ويواجه المنتخب الغينى نظيره المصرى الأحد علي ملعب استاد برج العرب في اطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.
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