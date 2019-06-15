"دي ليخت" ويقترب من سان جيرمان ويهرب من برشلونة





كشف تقرير صحفي إسباني، الجمعة 14 يونيو/حزيران 2019، عن قيمة العروض المالية التي حصل عليها ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، حتى الآن، حيث إن اللاعب اقترب أكثر من باريس سان جيرمان بعد أن كان على مقربة من التوقيع لبرشلونة، وذلك بعد نجاح وكيله مينو رايولا في جلب عرض أفضل من الفريق الفرنسي.



ووفقاً لصحيفة Sport الإسبانية، فإن برشلونة كان قد توصل إلى اتفاق مع أياكس لضم دي ليخت سريعاً في فبراير/شباط 2019، وبات أمامه فقط الاتفاق مع اللاعب، الذي توصل بالفعل إلى اتفاق معه خلال مفاوضات تمت في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2019.



ورغم أن دي ليخت كان يتخوف من قلة المساحة التي سيحصل عليها مع برشلونة للمشاركة في المباريات، لكنه وافق على الانتقال إلى «كامب نو»، مقابل الحصول على راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، واعتقد النادي الكتالوني أنه بذلك أنهى الصفقة بالفعل.



وأوضحت أن تألُّق دي ليخت مع أياكس في دوري أبطال أوروبا واهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماته، جعلا اللاعب يعيد حساباته بشأن وجهته في الموسم المقبل.



وحاول يوفنتوس إغراء دي ليخت براتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى حجز مكان في التشكيل الأساسي والوجود مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق واحد.



ومع تزايد الاهتمام بـ «دي ليخت» طلب مسؤولو برشلونة إعادة التفاوض مع مينو رايولا وكيل اللاعب، لكن البارسا تمسك بعرضه السابق نفسه.



ومع الوقت، نجح رايولا في إيجاد عرض أكبر لـ «دي ليخت»، بعد أن جعل باريس سان جيرمان يقدم له راتباً سنوياً يبلغ 12 مليون يورو.



وأفادت الصحيفة بأن برشلونة رفض التعليق على عرض سان جيرمان أو تقديم عرض محسَّن، كما أن النادي الكتالوني يتوقع انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس، بسبب مشروعه المميز.