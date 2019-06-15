رياضة | باريس سان جيرمان ينتصر على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان ينتصر على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مدافع المنتخب الهولندى وأياكس آمستردام الهولندى، ماتياس دى ليخت من الإنتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي فى صفقة قياسية قد تبلغ 70 مليون يورو.

وكان دى ليخت قد دخل عدد كبير من الأندية الكبري فى مفاوضات معه وأبرزهم يوفنتوس الإيطالى وبرشلونة الإسبانى وليفربول الإنجليزى ومانشستر يونايتد أيضاً ولكن جاء باريس سان جيرمان بعرض لا يرُفض.

وأشار موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن دي ليخت أصبح قريبا من اي وقتٍ مضي للانتقال للفريق الباريسي.

ويذكر أن اللاعب قد وصل مع أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأيضاً لنهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.