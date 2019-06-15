رياضة | في 7 مشاهد .. تعرف على كواليس أزمة "حمد الله" في منتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في 7 مشاهد .. تعرف على كواليس أزمة "حمد الله" في منتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية جدلًا كبيرًا بخصوص هداف الدوري السعودي والمتوج باللقب مع فريق النصرى المهاجم عبدالرزاق حمد الله بعد استبعادة المثير للجدل من قائمة المنتخب المغربي واستدعاء اللاعب عبدالكريم باعدي بدلًا منه ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" .. قصة حمد الله مع المنتخب المغربي في 7 مشاهد.

المشهد الأول

في 27 مايو أعلن هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي عن القائمة الأولية المستدعاه للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا والتي ضمت أخيرًا هداف الدوري السعودي عبدالرزاق حمدالله بعد غياب طويل تخلله مطالبات أعلامية كثيفة وضغط جماهيري كبير لضم المهاجم الهداف لقائمة المنتخب.

المشهد الثاني

في 11 يونيو أعلن هيرفي رونار عن القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا حيث استبعد خمسة أسماء " كريم باعدي، أنس الزنيتي، عبد العالي المحمدي، والمهاجمين آمين حاريث، وأيوب الكعبي" واستقر عن 23 لاعب من بينهم حمد الله لتتزايد التوقعات بخصوص مشاركة حمد الله كمهاجم أساسي لأسود الأطلسي في الكان.

المشد الثالث

في اليوم التالي 12 يونيو كان المنتخب المغربي علي موعد مع جامبيا في مباراة ودية حيث شهدت مفاجأه بجلوس حمدالله كبديل لمهاجم الزمالك خالد بوطيب في التشكيلة التي ضمت أغلب الأسماء الرئيسية للمنتخب المغربي لتتضارب الأقاويل عن نية هيرفي رونار في الأعتماد علي خالد بوطيب كمهاجم أساسي للمغرب في البطولة.

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المشهد الرابع

بعد نهاية الشوط الأول من المباراة بتأخر المغرب بهدف نظيف أمام جامبيا تدخل رونار لأراحة عناصرة الرئيسية والدفع بدكة البدلاء ليشارك حمدالله كبديل ويظهر بشكل جيد ويشكل خطورة علي المنتخب الجامبي لكنه يفشل في معادلة النتيجة حتي تتاح فرصة معادلة النتيجة بعد الحصول المنتخب المغربي علي ركلة جزاء في الدقيقة 91 وعندما أخذ حمد الله الكرة لتسديد ضربة الجزاء دارت نقاش سريع غير ودي بينه وبين زميله فيصل فجر انتهي برفض فجر التنازل عن الركلة لحمد الله وتقدم تنفيذها إلا أنه أضاعها لتنتهي المباراة بهزيمة مفاجأه للمغرب.

المشهد الخامس

في اليوم التالي للمباراة تفاجئ الجميع بقرار الفرنسي هيرفي رونار ضم اللاعب عبد الكريم باعدي كبديلًا لحمد الله حيث أعلن الطاقم الطبي للمنتخب المغربي عن إصابة اللاعب على مستوى الظهر وعدم قدرته علي إتمام المعسكر وبالتالي عدم المشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

المشهد السادس

بعد أعلان الخبر نشر اللاعب فيصل فجر عبر حسابه علي "انستجرام" مقطع فيديو يوضح اللاعب رفقة زميلة نبيل درار يرقصون علي اغنية "bye bye" وكأنها أشارة وأحتفال بتوديع حمد الله لمعسكر المنتخب للتزايد الأقاويل عن السبب الحقيقي في استبعاد اللاعب وأن السبب الرئيسي فشل اللاعب في التكييف والأندماج مع المجموعة خاصة بعدما نشر اليوم المهاجم المستبعد من قائمة المنتخب أيوب الكعبي صورة قديمة علي حسابه الشخصي في "تويتر" تظهر اللاعب رفقة القائد مهدي بن عطية وهم يضحكون بينما حمد الله يظهر منعزلًا ليبدو وكأن الكعبي هو الآخر سعيد من استبعاد حمد الله.

المشهد السابع

نشر اليوم حمد الله مقطع فيديو عبر حسابه علي "انستجرام" يتمرن تمرينات مختلفة والتي لا يقدر علي تأديتها لاعب يعاني من إصابة في الظهر وهو ما يضع الأتحاد المغربي في حرج شديد بخصوص السبب في استبعاد اللاعب بعدما كان أعلن مسبقًا عن أن الأستبعاد جاء بسبب الأصابة في الظهر وتنص لوائح البطولة القارية بعدم السماح لأي منتخب باستبدال أحد لاعبيه بعد إعلان القائمة النهائية إلا في حالة الإصابة وهو ما قد يكلف المنتخب المغرب المشاركة في البطولة ب 22 لاعب فقط إذا ما ثبت عكس ذلك.