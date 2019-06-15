رياضة | باريس جيرمان يوجه ضربة موجعة لـ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس جيرمان يوجه ضربة موجعة لـ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير إسباني، اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان يجهز مبلغ ضخم في الميركاتو الصيفي للرد على برشلونة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" إن النادي الباريسي يدخل هذا الموسم في الانتقالات الصيفية بلا حدود إقتصادية، وأن هدفه الأساسي هو خطف المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من برشلونة.

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وأوضحت أن باريس جيرمان بعد الفشل في إقناع الهولندي فرينكي دي يونج بالقدوم إلى ملعب حديقة الأمراء، وتكرار نفس الطريقة مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد السابق.

كما ان كل المؤشرات تتجه إلى توقيعه لصالح باريس سان جيرمان بعد تجميد برشلونة للعرض المالي المقدم لمدافع اياكس.

وسبق أن كشفت تقارير إسبانية أن سان جيرمان قدم عرضا ضخم بـ 12 مليونًا كراتب سنوي بينما كان برشلونة عرض يبلغ 6 ملايين يورو سنوياً.