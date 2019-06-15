رياضة | المناطق تُطالب الجبلاية بنسبة من عقود لاعبي المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المناطق تُطالب الجبلاية بنسبة من عقود لاعبي المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رؤوساء المناطق من مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، الحصول على نسبة من توثيق عقود اللاعبين ونسبة من اشتراكات الفرق في القسم الثاني والثالث والرابع، بالموسم الجديد.

وتتجه النية لدى مسؤولو الجبلاية، للموافقة على مقترحات الأندية بشأن الحصول على رسوم اشتراكات الأندية في الأقسام المختلفة من الثاني للرابع والحصول على جزء من نسبة اتحاد الكرة في توثيق عقود اللاعبين والبالغة 3% من قيمة عقد أي لاعب مع ناديه.