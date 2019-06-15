رياضة | النصر ينفي انتقال مدافعه إلى العين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر ينفي انتقال مدافعه إلى العين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى نادي النصر الاماراتي، الاخبار المتداولة بشأن انتقال خليفة مبارك مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف نادي العين، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "نؤكد لكم ولجميع المتابعين الكرام بأن خليفة مبارك مرتبط بعقد رسمي مع نادي النصر ولا صحة للأخبار التي تسوّق لمغادرته إلى نادٍ آخر".

واختتم : "أن شركة النصر لكرة القدم تؤكد بأن اللاعب هو من الركائز الأساسية ولن يتم الاستغناء عن خدماته".

ويسعى نادي النصر للحفاظ على نجوم فريقه من أجل المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم القادم، حيث احتل افريق المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإماراتي في الموسم الحالي.