رياضة | سموحة يصدم الزمالك ويرفض التفريط في أبو الفتوح قبل نهاية إعارته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يصدم الزمالك ويرفض التفريط في أبو الفتوح قبل نهاية إعارته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مسئولو نادي سموحة ببقاء أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من الزمالك معهم في الموسم المقبل ورفض إعادته للزمالك.



ويعتبر العقد في صف نادي سموحة حيث ينص على إستعارتهم للاعب من الزمالك لمدة موسم ونصف موسم ويتبقا في العقد موسم آخر بعد إنتهاء أول 6 شهور ولا يجوز للاعب العودة إلى الأبيض وقطع الإعارة إلا بموافقة سموحة الذي يرغب في الإبقاء على اللاعب مع الفريق لحاجتهم إليه.



وطلب حسام حسن المدير الفني للفريق الساحلي لذلك لثقته في قدرات وإمكانيات اللاعب والإشادة به بشكل كبير وانضمامه من قبل للمنتخب الوطني في بداية المعسكر التحضيري لأمم افريقيا 2019 قبل أن يتم استبعاده في القائمة النهائية.